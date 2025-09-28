Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Пекине
Он победил испанца Алехандро Давидовича-Фокину
Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Пекине. Он победил испанца Алехандро Давидовича-Фокину в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Счет составил 6:3, 6:3 в пользу Медведева. Теперь ему предстоит встретиться с с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым и французом Корентеном Муте.
Напомним, в начале сентября российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с Элизе Мертенс вышла в полуфинал парного турнира на US Open в США. В четвертьфинале были обыграны россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
