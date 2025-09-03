Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал парного US Open

В паре с Мертенс обыграли россиянок Андрееву и Шнайдер

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с Элизе Мертенс вышла в полуфинал парного турнира на US Open в США. В четвертьфинале были обыграны россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Матч длился 1 час 19 минут и закончился победой Кудерметовой и Мертенс со счетом 6:4, 6:2. За игру уроженка Казани вместе с бельгийкой сделали два эйса, совершили одну двойную ошибку и реализовали четыре из восьми брейк-пойнтов.

В полуфинале Кудерметова — Мертенс сразятся с Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд. Чешско-американская пара ночью обыграла канадку Лейлу Фернандес и американку Винус Уильямс со счетом 6:1, 6:2.



Вероника Кудерметова осталась единственной россиянкой в обоих взрослых разрядах на US Open в США. Мирра Андреева и Диана Шнайдер завершили свои выступления на турнире.

Ранее Кудерметова и Мертенс стали победительницами парного турнира в Уимблдоне.

Зульфат Шафигуллин