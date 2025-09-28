Минобороны России выступило с инициативой расширить список болезней, запрещающих службу по контракту

Число таких заболеваний хотят увеличить с 26 до 35

Минобороны России предложило расширить число болезней, запрещающих службу по контракту. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Сегодня число заболеваний, с которыми нельзя заключить контракт для прохождения военной службы, составляет 26. Список хотят расширить до 35.

Предложенные пункты касаются людей с болезнями и последствиями травм и ожогов век и глаз, с вестибулярными расстройствами, стойким понижением слуха, нездоровыми аортой, артерией и венами, лимфатическими сосудами. Также запрет может коснуться граждан с челюстно-лицевыми аномалиями или наличием инородного тела в полости черепа или головном мозге.

Кроме того, в список добавили пункты о деформации и дефектах кисти и пальцев, стопы, последствиях переломов позвоночника, костей туловища, поражении костей.

Напомним, недавно Госдума приняла в первом чтении закон о круглогодичном военном призыве. В настоящее время призыв проводится дважды в год: весной, с 1 апреля по 15 июля, и осенью, с 1 октября по 31 декабря.



Галия Гарифуллина