«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Рубин» в Москве

Ошибка Ставера стала решающей в исходе встречи

«Локомотив» переиграл в Москве «Рубин» со счетом 1:0 в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Михаила Галактионова не проигрывает в чемпионате в текущем сезоне.

Единственный мяч на 78-й минуте встречи забил Дмитрий Баринов. Вратарь «Рубина» Евгений Ставер ошибся, отбивая удар полузащитника, и мяч проскользнул в ворота. В конце матча судья Ян Бобровский отменил гол Дардана Шабанхаджая из-за офсайда.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Локомотив» одержал пятую победу в чемпионате, в активе команды также пять ничьих. «Железнодорожники» набрали 20 очков и поднялись на промежуточное первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Рубина» осталось 15 набранных баллов.

В составе казанской команды дебютировал полузащитник Далер Кузяев. Футболист вышел в самом начале второго тайма встречи с «Локомотивом».

Следующий матч «Рубин» проведет 30 сентября в Казани с «Зенитом» в рамках группового этапа Кубка России в 18:00 по московскому времени.

«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:0 (0:0, 1:0)

Гол:

1:0 — 78, Баринов (Фассон)

Зульфат Шафигуллин