Минэнерго планирует удержать рост цен на бензин в рамках инфляции

С начала текущего года по конец сентября стоимость бензина на российских АЗС выросла на 8,36%

Фото: Мария Зверева

Министерство энергетики России поставило задачу сохранить рост цен на бензин в 2026 году на уровне близком к инфляции. Однако допускается возможность незначительного отклонения от этого показателя. Об этом сообщает ТАСС.

По данным, равномерное ежегодное повышение розничных цен на топливо на уровне инфляции помогает избежать дисбаланса между оптовыми и розничными ценами, а также обеспечивает стабильные поставки топлива по всем каналам реализации.

Согласно данным Росстата, с начала года по 22 сентября стоимость бензина на российских АЗС выросла на 8,36%. Этот показатель значительно превышает уровень инфляции за аналогичный период, составивший 4,16%.

Владимир Васильев / realnoevremya.ru

В Минэнерго подчеркнули, что на конечную стоимость топлива на АЗС могут влиять изменения тарифов естественных монополий и налогового законодательства. Это может привести к небольшим отклонениям от общероссийского индекса потребительских цен.

Наталья Жирнова