В России утвердили план по развитию рынка газомоторного топлива до 2035 года

Правительство России одобрило Концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Этот документ направлен на увеличение числа автомобилей, работающих на газе, а также на создание необходимой инфраструктуры и улучшение экологической ситуации в стране, пишет «Интерфакс».

Концепция включает два сценария. Базовый сценарий учитывает текущие вызовы и нестабильность на мировых энергетических рынках. Согласно ему планируется производство 347,3 тыс. новых и переоборудование 369,5 тыс. автомобилей для работы на газомоторном топливе.

Также предполагается строительство 80 гражданских судов и выпуск 113 локомотивов. Реализация этих планов позволит увеличить потребление газомоторного топлива в России с 2,52 млрд кубометров в 2024 году до 9,6 млрд кубометров к 2035 году. Количество заправок для газомоторного топлива должно вырасти с 1 170 до 2 213.

Целевой сценарий предполагает более активное развитие. Планируется произвести 528 тыс. газовых автомобилей и переоборудовать 525 тыс. Также предусмотрено строительство 107 судов и выпуск 149 локомотивов. Это приведет к росту потребления газа до 13,9 млрд кубометров к 2035 году.

В рамках концепции также предлагаются меры поддержки, включая налоговые льготы и льготные кредиты. Кроме того, владельцам газомоторной техники может быть предоставлено освобождение от транспортного налога и платы за проезд по платным дорогам и за парковку. Срок для доклада по этому вопросу установлен на 20 февраля 2026 года.

