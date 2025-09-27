«Рубин» объявил состав на матч с «Локомотивом» в Москве

Кузяев попал в заявку на игру

«Рубин» определился с составом на матч с «Локомотивом» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.



Полузащитник Далер Кузяев попал в заявку «Рубина», остался в запасе. Нападающий Мирлинд Даку выйдет с первых минут.

Состав «Рубина»: Ставер — Кабутов, Тесленко, Вуячич, Рожков, Арройо — Иву, Йочич, Ходжа — Сиве, Даку.

Прямую трансляцию встречи покажет платный телеканал «Матч Премьер».

«Локомотив» после девяти туров занимает пятое место в РПЛ с 17 очками, «Рубин» идет седьмым с 15 набранными баллами.

Зульфат Шафигуллин