«Рубин» объявил состав на матч с «Локомотивом» в Москве

15:20, 27.09.2025

Кузяев попал в заявку на игру

Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

«Рубин» определился с составом на матч с «Локомотивом» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.

Полузащитник Далер Кузяев попал в заявку «Рубина», остался в запасе. Нападающий Мирлинд Даку выйдет с первых минут.

Состав «Рубина»: Ставер — Кабутов, Тесленко, Вуячич, Рожков, Арройо — Иву, Йочич, Ходжа — Сиве, Даку.

Прямую трансляцию встречи покажет платный телеканал «Матч Премьер».

«Локомотив» после девяти туров занимает пятое место в РПЛ с 17 очками, «Рубин» идет седьмым с 15 набранными баллами.

Зульфат Шафигуллин

СпортФутбол Татарстан

