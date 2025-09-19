Олимпиада-2026 может стать последней, где у России нейтральный статус

Таким мнением поделился министр спорта Михаил Дегтярев

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев высказал мнение о будущем участии российских спортсменов в Олимпийских играх.



По его словам, Олимпиада 2026 года в Милане может стать последней, где российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

— Хорошим сигналом стало заявление о том, что МОК намерен обеспечить участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре всех национальных олимпийских комитетов со своими спортсменами. Фактически это означает, что Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе, — написал в своем телеграмм-канале министр спорта.



Ранее стало известно, что Россия не сможет выступить в командных соревнованиях на Олимпиаде-2026.



Наталья Жирнова