Новости общества

11:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Ленобласти задержали еще одного продавца суррогатного алкоголя

09:35, 27.09.2025

Ранее были задержаны двое подозреваемых: житель деревни Гостицы и его знакомая из соседней деревни

В Ленобласти задержали еще одного продавца суррогатного алкоголя
Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники полиции Ленинградской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали еще одного продавца суррогатного алкоголя, 54-летнего жителя города Сланцы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

При обыске в гараже подозреваемого обнаружены емкости со спиртосодержащей продукцией. Весь изъятый алкоголь направлен на экспертизу для определения его состава и степени опасности.

скриншот видео с канала Ирины Волк

— Полицией устанавливается, куда еще сбывался суррогат, проводятся необходимые проверочные и оперативные мероприятия, — сообщила Волк.

Ранее, также по заявлению Ирины Волк, сообщалось, что полицейскими были задержаны двое подозреваемых — житель деревни Гостицы и его знакомая из соседней деревни. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. По последним данным, из-за суррогатного алкоголя погибли 19 человек.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также