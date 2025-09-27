В Ленобласти задержали еще одного продавца суррогатного алкоголя

Ранее были задержаны двое подозреваемых: житель деревни Гостицы и его знакомая из соседней деревни

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники полиции Ленинградской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали еще одного продавца суррогатного алкоголя, 54-летнего жителя города Сланцы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

При обыске в гараже подозреваемого обнаружены емкости со спиртосодержащей продукцией. Весь изъятый алкоголь направлен на экспертизу для определения его состава и степени опасности.

— Полицией устанавливается, куда еще сбывался суррогат, проводятся необходимые проверочные и оперативные мероприятия, — сообщила Волк.

Ранее, также по заявлению Ирины Волк, сообщалось, что полицейскими были задержаны двое подозреваемых — житель деревни Гостицы и его знакомая из соседней деревни. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. По последним данным, из-за суррогатного алкоголя погибли 19 человек.



Наталья Жирнова