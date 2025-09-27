«Ак Барс» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом» в матче КХЛ

За казанцев может дебютировать американский нападающий-новичок

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.

«Металлург» лидирует в Восточной конференции с 14 очками после восьми игр, «Ак Барс» идет девятым с семью набранными баллами. В предыдущем матче чемпионата уральцы переиграли в овертайме «Спартак» со счетом 3:2. «Барсы» перед выездом в Магнитогорск обыграли в гостях «Барыс» — 2:1.

В нынешнем сезоне «Металлург» дважды победил «Ак Барс» — 4:3 Б, 6:3. Всего команды провели 78 очных поединков в КХЛ, одержав равное количество побед — по 39.

В составе «Ак Барс» может дебютировать американский новичок Александр Хмелевский, перешедший из «Салавата Юлаева». Нападающий накануне присоединился к команде в Магнитогорске и готов сыграть.

В прямом эфире матч «Металлург» — «Ак Барс» можно будет посмотреть на телеканалах КХЛ ТВ, ТНВ и «ТНВ Планета».

Зульфат Шафигуллин