Школу фигурного катания имени Загитовой в Казани планируют достроить к августу
Скоро начнется отбор спортсменов
Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила, что строительство школы фигурного катания, носящей ее имя, в Казани планируется завершить в августе 2026 года. Об этом спортсменка рассказала во время просветительского марафона «Знание.Первые», передает ТАСС.
— Совсем скоро, в следующем году, где-то в конце августа, я надеюсь, закончится строительство центра фигурного катания, и все смогут его посетить, — сказала Загитова.
Она подчеркнула, что школа будет представлять собой многофункциональный ледовый дворец. По словам Загитовой, в настоящее время ведется активная работа по отбору талантливых спортсменов и поиску высококвалифицированных тренеров.
— Мы будем отбирать спортсменов сейчас активно, находить хороших тренеров, профессионалов своего дела, — добавила олимпийская чемпионка.
Общая стоимость проекта составляет 1,29 млрд рублей.
