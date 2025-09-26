В Казани закроются два пункта вакцинации в метро

Сделать прививку по-прежнему можно будет возле станций метро «Яшьлек», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная»

Фото: Ринат Назметдинов

С 27 сентября в Казани прекращают работу пункты вакцинации, расположенные на станциях метро «Авиастроительная» и «Козья Слобода». Об этом сообщили в мэрии.

Однако сделать прививку по-прежнему можно будет возле станций метро «Яшьлек», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная» с 7:30 до 18:00 (обед с 13:00 до 13:30). Прививочные пункты доступны для всех желающих старше 18 лет при предъявлении паспорта.

Кроме того, с 26 по 28 сентября в ТЦ «Мега» будет проходить выездная диспансеризация, организованная Городской поликлиникой №20, где также можно будет вакцинироваться от гриппа.

предоставлено пресс-службой управления здравоохранения исполкома НМР

Напомним, что пункты вакцинации начали свою работу в казанском метрополитене 3 сентября. За это время ими воспользовались более 17 тыс. человек.

В рамках осенней кампании по вакцинации населения Татарстана планируется привить от гриппа 2,4 млн человек, что составляет 60% от общего числа жителей республики. Специалисты отмечают, что наиболее благоприятным временем для вакцинации является период с сентября по октябрь.

Рената Валеева