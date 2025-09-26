В Дербышках на месте бывшего «Бахетле» откроется круглосуточный «Магнит»

В торговом центре также разместятся аптека, кафе, кофейня и другие торговые точки

Фото: Ирина Плотникова

Через месяц в казанском поселке Дербышки откроет свои двери новый торговый центр, расположенный на месте бывшего ТЦ «Бахетле». Об этом сообщает компания, занимающаяся поиском недвижимости.

Якорным арендатором станет федеральная сеть «Магнит» в новом формате. Площадь магазина составит почти 1000 кв. м.

скриншот с сайта Яндекс.карты

В торговом центре также разместятся аптека, кафе, кофейня и другие торговые точки.

Недвижимость продали в 2022 году. Тогда в группе компаний добавили, что намерены и дальше избавляться от недвижимости, хотя сами супермаркеты домашней еды не исчезнут.

Здание на улице Мира открыли в 2012 году, при продаже его оценили в 230,7 млн рублей. Кроме супермаркета, в нем салон красоты, химчистка, аптека и несколько торговых точек. На территории расположена бесплатная парковка на 100 машино-мест.



Рената Валеева