Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные, с 27 сентября

Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, с 27 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.
Доллар увеличился на 0,004 рубля, юань подешевел на 0,03 рубля, евро — на 0,47 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 83,61 рубля;
- евро — 97,68 рубля;
- юань — 11,68 рубля.
