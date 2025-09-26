Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные, с 27 сентября

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, с 27 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Доллар увеличился на 0,004 рубля, юань подешевел на 0,03 рубля, евро — на 0,47 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

доллар — 83,61 рубля;

евро — 97,68 рубля;

юань — 11,68 рубля.

Рената Валеева