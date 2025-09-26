Ловчев объяснил, почему надо ужесточать лимит на легионеров в РПЛ

Эксперт считает, что российский футбол заполонили «невыдающиеся иностранцы»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поддержал ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Эксперт считает, что отечественный футбол заполонили невыдающиеся иностранцы.



— Думаю, что мы пробовали раздувать лимит, но это нам не помогло, не двинуло наш футбол куда-то. Иностранцы все равно приезжают невыдающиеся. Поэтому надо думать теперь о другом: как дать играть молодым, чтобы было больше Батраковых? Может быть, это сдвинет наш футбол, — сказал Ловчев «СЭ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Идею об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ предложил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. К 2028 году чиновник планирует сократить число иностранцев в российских клубах: до десяти в заявке и пяти одновременно на поле. Сейчас в РПЛ можно заявлять 13 легионеров, восемь из которых могут играть на площадке.

Зульфат Шафигуллин