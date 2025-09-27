В компании «Славица» сменилось руководство

18 сентября на эту должность назначили Владимира Цыгвинцева — бывшего главного энергетика компании

На челнинской фабрике мороженого «Славица» второй раз за сентябрь сменилось руководство. Ее гендиректором стал Владимир Цыгвинцев.

«Реальное время» уже рассказывало, как в декабре прошлого года управление предприятием в автограде доверили Олегу Суконщикову, ранее возглавлявшему одноименное производство холдинга в Туле. 10 сентября Суконщикова сменил Александр Привалихин — в прошлом собственник ряда стройфирм в Красноярске, а сейчас руководитель и совладелец севастопольского ООО «Славица Крым».

В качестве гендиректора челнинской «Славицы» он проработал чуть больше недели, а уже 18 сентября на эту должность назначили Владимира Цыгвинцева, бывшего главного энергетика компании. Ранее он регистрировался в Челнах в статусе ИП, но весной прекратил деятельность.

«Славица» вышла на рынок в 1994 году сначала как компания «Крайс», вскоре став крупнейшим продавцом мороженого в восточной Сибири. В 2000 году открыла производство в Красноярске, а в 2015-м — в Набережных Челнах. Через год увеличила мощности фабрик: у татарстанской — до 720 тонн, у сибирской — до 1 400 тонн в месяц.

Основной владелец «Славицы» — красноярский предприниматель Вадим Сулаков, входит в топ-20 богатейших бизнесменов региона. В прошлом году предприятия его группы заработали свыше 13 млрд рублей, из них около 2 млрд — выручка челнинской фабрики, чистая прибыль предприятия — 37,3 млн. Несколько лет назад компания угодила в скандал в связи с провокационными названиями мороженого: «Обамка»,«Хохол» и «Бедный еврей», но продолжает выпускать эту продукцию.



Подробнее — в очередном бизнес-обзоре «Реального времени».

Галия Гарифуллина