В Казани из-за «Ночного Велофеста» изменятся маршруты автобусов

Это касается маршрутов № 54, 43, 28, 28а, 74 и 75

Фото: Динар Фатыхов

В связи с проведением «Ночного Велофеста» в Казани в субботу, 27 сентября, с 20:00 будет временно ограничено движение транспорта на ряде улиц города, что повлечет за собой изменения в работе нескольких автобусных маршрутов.

Как сообщили в городской администрации, следующие маршруты изменят свою схему движения:

маршруты № 54, 43, 28, 28а будут следовать по тоннелю ул. Ф. Амирхана, пропуская остановки «Сибгата Хакима» и «Чистопольская»;

маршруты № 74 и 75 будут разворачиваться после остановки «Татнефть Арена» по ул. Ф. Амирхана.

Данные изменения связаны с планом ограничений движения, опубликованным ранее ГАИ, в связи с проведением «Ночного велофеста» 27— 28 сентября. Ожидается, что на время проведения веломарафона будет перекрыт практически весь центр города и прилегающие кварталы.

Рената Валеева