Рост импорта картофеля и лука из Китая в Россию достиг рекордных значений

С начала 2025 года в Россию было ввезено 671,5 тыс. тонн китайской плодоовощной продукции

Фото: Максим Платонов

Поставки картофеля из Китая в Россию с начала 2025 года увеличились в 4,2 раза, а репчатого лука — в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.



Общий объем импорта плодоовощной продукции из Китая вырос на 46%. С начала 2025 года в Россию было ввезено 671,5 тыс. тонн китайской плодоовощной продукции, что на 46% больше, чем за аналогичный период 2024 года (459,7 тыс. тонн).

Значительный рост зафиксирован по следующим культурам:

Картофель — рост в 4,2 раза — с 36,5 до 151,9 тыс. тонн.

Репчатый лук — рост в 2,3 раза — с 22,4 до 50,9 тыс. тонн.

Белокочанная капуста — рост на 66,2% — до 32,4 тыс. тонн.

Яблоки — рост на 32,2% — до 31,6 тыс. тонн.

Огурцы — рост на 26,7% — до 13,3 тыс. тонн.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Китай отгружено 87,9 тыс. тонн мяса и субпродуктов птицы, 24,9 тыс. тонн свинины, 21,9 тыс. тонн свиных субпродуктов, 13,3 тыс. тонн говядины, 3,1 тыс. тонн субпродуктов КРС, 4,9 тыс. тонн молочной продукции, 494,1 тыс. тонн рыбных товаров и 596,4 тыс. тонн кормов и кормовых добавок.



КНР уверенно входит в топ-5 основных стран-импортеров российского зерна. Значительный объем экспорта приходится на соевые бобы, рапс, семена льна, ячмень. С начала 2025 года в КНР вывезено 2,9 млн тонн, что уже превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

В Татарстане объем экспорта растениеводческой продукции снизился на 5% в 2025 году, составив 116,5 тыс. тонн.

Рената Валеева