Россия ввела санкции против политиков и «экспертов» Великобритании

Для этих лиц теперь закрыт въезд в страну

Россия ввела санкции против ряда представителей политического истеблишмента и экспертного сообщества Великобритании. Об этом говорится в заявлении МИДа страны.

В санкционный список включены лица, запятнавшие себя агитацией в поддержку неправомерных односторонних ограничений, а также причастные к подрывной деятельности Лондона в отношении России, включая фабрикацию клеветнических домыслов и распространение дезинформации о нашей стране.

В перечень попали граждане Великобритании, а также сотрудники британских аналитических и консалтинговых центров и граждане третьих стран, сотрудничающие с ними и распространяющие ложную информацию. Для этих лиц теперь закрыт въезд в Россию.

Среди внесенных в санкционный список — основатель и исполнительный директор британского исследовательского центра Open Source Centre Джеймс Бирн, замдиректора Управления по применению торговых санкций Минпромторга Великобритании Анна Дибел-Юнг, депутат Палаты общин от Шотландской национальной партии Дэвид Дугган, начальник Управления по применению финансовых санкций МИД Великобритании Макс Петрокофски, а также ряд других представителей Управления по применению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании.

В МИД подчеркнули, что данные меры являются ответом на действия Лондона, направленные против России, и призваны защитить национальные интересы и безопасность страны.

3 сентября Британия объявила о введении новых санкций против лиц и организаций, связанных с Россией. В список включены три организации и восемь человек, в том числе экс-глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков.

Рената Валеева