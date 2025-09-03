Глава Минмолодежи Ринат Садыков внесен в санкционный список Великобритании

Ранее в этот же список попала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева

Фото: Артем Дергунов

Великобритания объявила о введении новых санкций против лиц и организаций, связанных с российским государством, причастных к «насильственной депортации и идеологической обработке украинских детей». В список включены три организации и восемь человек, в том числе глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков.



Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми подчеркнул, что политика Кремля по депортации и идеологической обработке украинских детей является отвратительной и демонстрирует, до каких пределов готов дойти президент Путин, чтобы стереть украинский язык, культуру и идентичность.

Ранее стало известно, что в аналогичный список попала и вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Дмитрий Зайцев