В Татарстане оплатили учебу детей маткапиталом более чем 4 тысячам родителей

За его счет родители могут оплатить присмотр за детьми в детском саду, занятия в кружках, спортивных секциях, творческих студиях

С начала года в Татарстане оплатили учебу детей маткапиталом более 4 тыс. семей. Отделение Социального фонда России по Татарстану направило на эти цели более 36 млн рублей, сообщили в пресс-службе фонда.

В этом году размер маткапитала составляет:

690 266 рублей при рождении первенца;

221 895 рублей при рождении второго ребенка;

912 162 рубля при рождении второго или последующих детей, если ранее право не возникало.

В целом с момента запуска программы более 50 тыс. татарстанских семей потратили средства на обучение детей. За счет маткапитала родители могут оплатить также присмотр за детьми в детском саду, занятия в кружках, спортивных секциях, творческих студиях, курсы иностранного языка и вождения. При этом учреждение должно иметь лицензию на образовательную деятельность.

Напомним, у большинства россиян основную массу расходов на сборы детей в школу занимают покупка одежды и обуви. Почти половина респондентов — 44% — готовы потратить на эти цели от 10 до 20 тыс. рублей. При этом 20% укладываются в бюджет до 10 тыс. рублей, 19% готовы выделить 21—30 тыс., а 17% планируют расходы свыше 30 тыс. рублей.

Галия Гарифуллина