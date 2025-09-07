Менеджеры больше всех тратятся на сборы детей в школу

Следом за ними идут работники розничной торговли и сферы строительства

Фото: Артем Дергунов

У большинства россиян основную массу расходов на сборы детей в школу занимают покупка одежды и обуви, а размер трат зависит от сферы деятельности родителей. Такие выводы совместно сделали исследователи сервисов CDEK.Shopping и hh.ru.

Основная часть респондентов — 44% — готова потратить на сборы ребенка в школу от 10 до 20 тыс. рублей. При этом 20% укладываются в бюджет до 10 тыс. рублей, 19% готовы выделить 21—30 тыс., а 17% планируют расходы свыше 30 тыс. рублей.

В исследовании прослеживается в том числе и связь профессий родителей с суммой затрат к школе.

Представители высшего и среднего менеджмента чаще других тратят более 30 тыс. рублей. Работники розничной торговли и сферы строительства выделяют 21—30 тыс. рублей. Специалисты из финансовой сферы и производства в основном укладываются в сумму 10—20 тыс. рублей. Наименьшие расходы характерны для работников образования и науки.

Структура расходов оказалась предсказуемой: для 82% опрошенных самой значительной статьей затрат стала покупка одежды и обуви. Значительные суммы также уходят на канцелярские товары и учебники — так ответил 21% респондентов. Третьей по величине статьей расходов стали электронные устройства для школьников — 19% родителей выделяют существенные средства на покупку ноутбуков, планшетов и смартфонов.

Цены на новую технику в Казани остаются высокими: средняя стоимость ноутбука составляет 67 тыс. рублей, планшета — 39 тыс. рублей.

Наталья Жирнова