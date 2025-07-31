«Союзмультфильм» проиграл дело о правах на Чебурашку компании из США

Теперь американская компания может требовать компенсацию убытков в упрощенном порядке

Федеральный суд США по Восточному округу штата Нью-Йорк постановил, что киностудия «Союзмультфильм» нарушила условия лицензионных соглашений с американской компанией LaRubInt Corp, пишет газета «Ведомости». Теперь LaRubInt Corp может требовать компенсацию убытков в упрощенном порядке. Стороны уже подали в суд совместное заявление — остается рассчитать сумму ущерба.

В 2016 году стороны заключили три контракта. От LaRubInt Corp их подписала владелица компании Ляля Рубштейн. Со стороны «Союзмультфильма» договоры утвердил тогдашний исполняющий обязанности директора Глеб Давыдов. Контракты передавали американской компании исключительные права на использование образов Чебурашки, крокодила Гены и Шапокляк на территории Японии, Китая, Индии, США и Канады. Срок действия — с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2021 года. Размер платежа по контрактам составил $60 тыс. Это около 3,8 млн рублей по курсу на тот момент. Через месяц после заключения соглашений LaRubInt Corp обнаружила, что на японском рынке уже работает другая компания — Cheburashka Project LLP, которая продает мерч с образами героев. Продукция распространялась по лицензии от «Союзмультфильма». По мнению истца, это нарушало условия контрактов, в которых было указано, что права должны быть свободны от любых обязательств перед третьими лицами.

В 2018 году LaRubInt Corp попыталась защитить свои права в суде в Токио, но дело проиграла. Японский суд заявил, что из-за отсутствия ответа от «Союзмультфильма» невозможно установить исключительность лицензии. Тогда LaRubInt Corp подала иск в американский суд. Суд в Нью-Йорке постановил, что договоры были действительными. Обе стороны подписали документы, и российская студия получила полную оплату. Однако предоставив CPLLP и LaRubInt Corp одинаковые права на одних и тех же территориях, студия нарушила обязательство о передаче исключительных прав. Суд указал, что убытки истца включают сумму первоначального платежа — $60 тыс.

Представитель «Союзмультфильма» сообщил, что студия действует в соответствии с российским законодательством и исполнит решение суда, если оно будет легализовано в России. Он также отметил, что на момент подписания договоров LaRubInt Corp была проинформирована о спорной ситуации с правами на Чебурашку в Японии. В 2005 году «Союзмультфильм» передал права японской компании TV Tokyo Communications до 2014 года. Российская сторона считала, что контракт завершился, но TV Tokyo утверждала, что договор продлевается автоматически, и выдала сублицензию компании Cheburashka Project LLP.

По словам представителя студии, цель LaRubInt Corp заключалась не в продаже мерча, а в попытке заставить японскую сторону выплачивать роялти. Не добившись результата в Японии, компания подала иск к «Союзмультфильму» в США. В 2024 году в России началась проверка в отношении Глеба Давыдова и неустановленных лиц из LaRubInt Corp. Результаты следствия не разглашаются.

Эксперты поясняют, что для исполнения решения в России необходимо признание его законной силы местным судом. Расследование в России может повлиять на выплату компенсации. Если следствие выявит виновного, студия сможет переложить убытки на него. Специалисты по интеллектуальной собственности отмечают, что решение суда касается только конкретного спора и не повлияет на текущую продажу прав на Чебурашку.

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Екатерина Петрова