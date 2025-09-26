В Казани появятся шесть новых улиц
Они будут расположены в строящемся жилом массиве «Брайт Парк»
В Приволжском районе столицы Татарстана продолжается развитие городской инфраструктуры. Исполком Казани утвердил названия шести новых улиц, которые появятся в строящемся жилом массиве «Брайт Парк», сообщается на портале мэрии города.
Новые улицы получат следующие наименования:
- Панорамная;
- Иркэ;
- Муллык;
- Урнэк;
- Мирная;
- Становления.
Все названия представлены на двух языках — русском и татарском. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города. Ранее сообщалось, что сквер по улице Миславского официально переименовали в переулок Зилант.
