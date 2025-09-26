Новости общества

В Казани появятся шесть новых улиц

14:44, 26.09.2025

Они будут расположены в строящемся жилом массиве «Брайт Парк»

Фото: Реальное время

В Приволжском районе столицы Татарстана продолжается развитие городской инфраструктуры. Исполком Казани утвердил названия шести новых улиц, которые появятся в строящемся жилом массиве «Брайт Парк», сообщается на портале мэрии города.

Новые улицы получат следующие наименования:

  • Панорамная;
  • Иркэ;
  • Муллык;
  • Урнэк;
  • Мирная;
  • Становления.

Все названия представлены на двух языках — русском и татарском. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города. Ранее сообщалось, что сквер по улице Миславского официально переименовали в переулок Зилант.

Наталья Жирнва

