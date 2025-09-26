12 российских партий смогут участвовать в выборах без подписей избирателей
Их назвала Центральная избирательная комиссия
ЦИК опубликовал перечень политпартий, которые смогут участвовать в выборах в Госдуму 2026 года без сбора подписей. В список вошли 12 политических сил.
Право на участие без сбора подписей получили:
- «Единая Россия»
- КПРФ
- «Справедливая Россия — За правду»
- ЛДПР
- «Новые люди»
- Партия пенсионеров
- «Коммунисты России»
- «Яблоко»
- Российская экологическая партия «Зелёные»
- «Родина»
- «Гражданская платформа»
- «Партия прямой демократии»
В ЦИК также пояснили критерии формирования списка. В него включены партии, чей «федеральный список кандидатов которых по результатам последних выборов депутатов Государственной Думы был допущен к распределению депутатских мандатов». Также в перечень вошли фракции, чьи списки кандидатов получили право на распределение мандатов хотя бы одного регионального парламента текущего созыва.
Ранее Верской суд отказал Нилову в рассмотрении иска о восстановлении во фракции ЛДПР. Напомним, выборы в Госдуму IX созыва пройдут в единый день голосования, с 18 по 20 сентября 2026 года.
