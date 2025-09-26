12 российских партий смогут участвовать в выборах без подписей избирателей

Их назвала Центральная избирательная комиссия

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

ЦИК опубликовал перечень политпартий, которые смогут участвовать в выборах в Госдуму 2026 года без сбора подписей. В список вошли 12 политических сил.

Право на участие без сбора подписей получили:

«Единая Россия»

КПРФ

«Справедливая Россия — За правду»

ЛДПР

«Новые люди»

Партия пенсионеров

«Коммунисты России»

«Яблоко»

Российская экологическая партия «Зелёные»

«Родина»

«Гражданская платформа»

«Партия прямой демократии»

В ЦИК также пояснили критерии формирования списка. В него включены партии, чей «федеральный список кандидатов которых по результатам последних выборов депутатов Государственной Думы был допущен к распределению депутатских мандатов». Также в перечень вошли фракции, чьи списки кандидатов получили право на распределение мандатов хотя бы одного регионального парламента текущего созыва.

Ранее Верской суд отказал Нилову в рассмотрении иска о восстановлении во фракции ЛДПР. Напомним, выборы в Госдуму IX созыва пройдут в единый день голосования, с 18 по 20 сентября 2026 года.

Наталья Жирнова