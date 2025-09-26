Новости общества

12 российских партий смогут участвовать в выборах без подписей избирателей

14:14, 26.09.2025

Их назвала Центральная избирательная комиссия

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

ЦИК опубликовал перечень политпартий, которые смогут участвовать в выборах в Госдуму 2026 года без сбора подписей. В список вошли 12 политических сил.

Право на участие без сбора подписей получили:

  • «Единая Россия»
  • КПРФ
  • «Справедливая Россия — За правду»
  • ЛДПР
  • «Новые люди»
  • Партия пенсионеров
  • «Коммунисты России»
  • «Яблоко»
  • Российская экологическая партия «Зелёные»
  • «Родина»
  • «Гражданская платформа»
  • «Партия прямой демократии»

В ЦИК также пояснили критерии формирования списка. В него включены партии, чей «федеральный список кандидатов которых по результатам последних выборов депутатов Государственной Думы был допущен к распределению депутатских мандатов». Также в перечень вошли фракции, чьи списки кандидатов получили право на распределение мандатов хотя бы одного регионального парламента текущего созыва.

Ранее Верской суд отказал Нилову в рассмотрении иска о восстановлении во фракции ЛДПР. Напомним, выборы в Госдуму IX созыва пройдут в единый день голосования, с 18 по 20 сентября 2026 года.

Наталья Жирнова

