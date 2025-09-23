Тверской суд отказал Нилову в рассмотрении иска о восстановлении во фракции ЛДПР
Депутат, курировавший Татарстан, был исключен из ЛДПР и ее фракции в Госдуме за нарушение партийной дисциплины
Тверской суд Москвы отказался рассматривать иск главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова о его восстановлении во фракции ЛДПР. Об этом ТАСС сообщили в суде.
— Суд отказал в принятии административного иска Нилова к фракции ЛДПР в Государственной думе, — сообщили в суде, не предоставив подробностей о причинах отказа.
Ранее Нилов, курировавший Татарстан, был исключен из ЛДПР и ее фракции в Госдуме за нарушение партийной дисциплины. Соответствующее решение принял президиум высшего совета ЛДПР.
Нилов подал иски в суд о восстановлении в партии и во фракции. Рассмотрение иска о восстановлении в партии назначено в Мещанском суде Москвы на 15 октября.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что решение об исключении Нилова было принято «абсолютным большинством голосов» и он лично согласен с решением президиума высшего совета партии.
