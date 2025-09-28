Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается до +11 градусов

07:00, 28.09.2025

Местами возможен небольшой дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный 6— 11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +5 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +6 до +11 градусов.

Галия Гарифуллина

