РЖД и «Росатом» запустят цифровой маркетплейс для грузоперевозок

Это так называемый «грузовой Uber»

Фото: Максим Платонов

РЖД и «Росатом» приступили к разработке нового цифрового сервиса для грузового транспорта. Об этом сообщил заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин на форуме World Atomic Week, сообщает РБК.

Проект представляет собой единый маркетплейс для организации мультимодальных перевозок — доставки грузов с использованием различных видов транспорта. Новая платформа создаст прозрачную систему заказа транспортных услуг и поможет оптимизировать составление маршрутов.

По словам Евгения Чаркина, сервис будет работать по принципу грузового агрегатора, обеспечивая удобный и понятный механизм заказа транспортных услуг.

— У нас есть идея сделать некий грузовой Uber, то есть единый маркетплейс, где будет прозрачный механизм заказа мультимодальных цифровых услуг. Сейчас мы совместно с «Росатомом» к этому проекту приступаем, — рассказал Чаркин.

Ранее Литва предложила включить «Росатом» и «теневой флот» в 19-й пакет санкций против России.

Наталья Жирнова