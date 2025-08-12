На Казанской ТЭЦ-3 прошли учения по ликвидации разлива мазута

12:30, 12.08.2025 20
На станции энергокомпании «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3 прошли учения с целью проверки уровня готовности нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ). По легенде, происходит разгерметизация мазутного резервуара, выброс части мазута за обвалование на площади в 200 квадратных метров, из-за чего пострадал сотрудник станции. Как происходила спасательная операция, смотрите в нашем фоторепортаже.

