Минниханов оценил новинки КАМАЗа на Дне машиностроителя

Среди продемонстрированных моделей — седельные тягачи и тяжелый самосвал

Фото: Сергей Афанасьев

Глава Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Набережных Челнах. Он побывал там на праздновании Дня машиностроителя. Об этом сообщает телеграм-канал «Аппаратная».

В рамках визита он осмотрел выставку современной техники, организованную возле Органного зала города. Главным участником экспозиции стал ПАО «КАМАЗ», представивший новинки пятого поколения. Среди показанных моделей — седельные тягачи КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902, тяжелый самосвал КАМАЗ-65959 с полным приводом, а также бортовой автомобиль с краново-манипуляторной установкой.

На выставке также демонстрировалась техника предприятий ЕлАЗ, «Казаньсельмаш» и «Соллерс Алабуга». Сообщается, что машиностроение Татарстана показало рекордный рост отгрузки продукции — более 1 трлн рублей. Уже за первые семь месяцев 2025 года объемы отгрузки выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наталья Жирнова