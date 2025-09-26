Машиностроение Татарстана показало рекордный рост отгрузки продукции — более 1 трлн рублей

Уже за первые семь месяцев 2025 года объёмы отгрузки выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Фото: Артем Дергунов

Машиностроение продолжает оставаться ведущей отраслью экономики Татарстана, демонстрируя уверенный рост. Так, по итогам 2024 года предприятиями отрасли было отгружено продукции на сумму почти 1,5 триллиона рублей, что на 32% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпромторга.

Уже за первые семь месяцев 2025 года объёмы отгрузки достигли отметки более 1 триллиона рублей, показав прирост на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 130 тысяч человек заняты в машиностроительной отрасли республики, играя ключевую роль в развитии промышленного сектора.

Сегодня, 24 сентября 2025 года, состоялся праздник, посвященный профессионалам отрасли. Торжественное мероприятие посетили высокие гости, включая раиса Татарстана Рустама Минниханова, директора департамента станкостроения и тяжёлого машиностроения Минпромторга России Валерия Пивня, заместителя премьер-министра и министра промышленности и торговли республики Олега Коробченко.



Дмитрий Зайцев