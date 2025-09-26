МЧС РТ попросило сохранять спокойствие во время проверки звуковых сирен

В Татарстане она пройдет 1 октября

МЧС по Татарстану в своем приложении разослал уведомление о том, что 1 октября пройдет плановая проверка системы оповещения с запуском звуковых сирен.

В обращении к населению ведомство попросило сохранять спокойствие.

скриншот приложения МЧС

Ранее сообщалось, что в ходе проверки в 10:30 и 10:40 будет произведено включение электросирен и речевых сиренных установок сначала на муниципальном, затем на республиканском уровне. В 10:43 запланирован перехват теле— и радиоканалов для трансляции проверочного сообщения. МЧС призвало не сообщать о неработающих сиренах.

Наталья Жирнова