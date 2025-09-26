В октябре над территорией России ожидаются два звездопада

Метеорные потоки пролетят над Землей в ночь на 9 и 21 октября

Фото: Реальное время

В октябре над территорией России пролетят два метеорных потока — Дракониды и Ориониды. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на специалистов Московского планетария.

Первый звездопад достигнет пика активности в ночь с 8 на 9 октября. Интенсивность потока составит до 15 метеоров в час. Однако наблюдениям может помешать почти полная Луна, которая будет освещать небо.

Второй метеорный поток, Ориониды, будет более ярким. Его пик придется на ночь с 20 на 21 октября, когда на небе будет новолуние. Астрономы прогнозируют до 20 метеоров в час, что делает этот поток более благоприятным для наблюдения.

Ранее жители страны могли наблюдать метеорный поток Персеиды.

Наталья Жирнова