Метеорный поток Персеиды достигнет пика в ночь на 13 августа

Ожидается, что в среднем на небе будет появляться до одной «падающей звезды» в минуту

Фото: Реальное время

В ночь с 12 на 13 августа жители Земли смогут наблюдать пик активности метеорного потока Персеиды. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Радиант потока, расположенный вблизи созвездия Персея, появится на северо-востоке сразу после захода солнца и будет подниматься над горизонтом в течение всей ночи.

Реальное время / realnoevremya.ru

Несмотря на то, что пик активности приходится на сегодняшнюю ночь, увидеть Персеиды можно примерно до 24 августа. Наблюдателям, не имеющим возможности увидеть звездопад сегодня, рекомендуется воспользоваться благоприятными условиями в ближайшие дни.

После двухнедельного перерыва на Солнце вновь возобновились выбросы гигантских протуберанцев.

Рената Валеева