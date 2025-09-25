Путин заявил об истощении мировых запасов урана к 2090 году
Сейчас их насчитывается примерно 8 млн тонн
Президент России Владимир Путин заявил на Международном форуме «Мировая атомная неделя» о возможном исчерпании мировых запасов урана к 2090 году. Ссылаясь на оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), он отметил, что при оптимистичном сценарии все ресурсы урана, оцениваемые примерно в 8 млн тонн, будут полностью израсходованы к концу текущего столетия.
— По оценкам ОЭСР, все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году, это примерно 8 млн тонн, — цитирует президента РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что истощение запасов может произойти и раньше, чем прогнозируется.
В сентябре 2024 года Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину изучить возможность ограничения экспорта некоторых видов сырья, в том числе урана, титана и никеля.
