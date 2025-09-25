В эти выходные в Казани пройдет бесплатная вакцинация от бешенства

Мобильные пункты вакцинации будут работать в нескольких поселках города

Фото: Динар Фатыхов

27 и 28 сентября казанцы смогут бесплатно привить своих домашних животных от бешенства в мобильных пунктах вакцинации, которые будут работать в нескольких поселках города.



27 сентября (суббота):

9:00 — 11:00: пос. Щербаково, ул. Дачная (у памятника)

9:00 — 11:00: пос. Крутушка (у котельной возле санатория)

10:00 — 13:00: пос. Борисково, ул. Якты Юл, 4

28 сентября (воскресенье):

10:00 — 13:00: пос. Аметьево, ул. Моторная, 31а

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо бесплатной вакцинации от бешенства, на месте также можно будет провести процедуры чипирования и регистрации домашних питомцев. Для этого владельцам необходимо предъявить паспорт владельца собаки с отметкой о регистрации, ИНН и ветеринарный паспорт.

Рената Валеева