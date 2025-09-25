В эти выходные в Казани пройдет бесплатная вакцинация от бешенства
Мобильные пункты вакцинации будут работать в нескольких поселках города
27 и 28 сентября казанцы смогут бесплатно привить своих домашних животных от бешенства в мобильных пунктах вакцинации, которые будут работать в нескольких поселках города.
27 сентября (суббота):
- 9:00 — 11:00: пос. Щербаково, ул. Дачная (у памятника)
- 9:00 — 11:00: пос. Крутушка (у котельной возле санатория)
- 10:00 — 13:00: пос. Борисково, ул. Якты Юл, 4
28 сентября (воскресенье):
- 10:00 — 13:00: пос. Аметьево, ул. Моторная, 31а
Помимо бесплатной вакцинации от бешенства, на месте также можно будет провести процедуры чипирования и регистрации домашних питомцев. Для этого владельцам необходимо предъявить паспорт владельца собаки с отметкой о регистрации, ИНН и ветеринарный паспорт.
Ранее Комитет Госдумы по экологии выступил с рекомендацией отклонить законопроект о запрете использования животных в цирках.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».