Каждый пятый болельщик в Казани ссорится с друзьями из-за спортивных предпочтений

Самыми «спорными» видами спорта оказались хоккей (47%) и футбол (35%)

Фото: Динар Фатыхов

Каждый пятый болельщик в Казани за последний год регулярно спорил с друзьями из-за поддержки разных спортивных команд. Лишь 12% опрошенных отметили, что им удается избегать конфликтов на этой почве. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики OLIMPBET.

Опрос показал, что 73% казанцев имеют друзей, болеющих за непримиримых соперников их любимых клубов. При этом почти половина респондентов (48%) признались, что могут «сильно» поругаться с друзьями и родственниками из-за разницы в «спортивных предпочтениях», в то время как для 39% опрошенных подобные конфликты не оказывают негативного влияния на отношения с близкими.

Самыми «спорными» видами спорта оказались хоккей (47%) и футбол (35%). Половина опрошенных считают себя преданными фанатами, готовыми отстаивать честь своей команды перед друзьями. При этом, 52% респондентов отнесли себя к «слабым» оппонентам в спорах о спортивных клубах и результатах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на возможные разногласия, 45% спортивных фанатов готовы к совместному просмотру матчей с противостоянием любимых команд вместе с друзьями, тогда как треть (33%) постарается избежать совместного просмотра «дружеского» дерби во избежание конфликтов.

Главным поводом для споров среди казанских болельщиков является прогноз победителя принципиального матча. Чаще всего болельщики спорят на выполнение наказания (32%), загадывание желания (25%), деньги (23%) и оплату счета в заведении (19%).

Рената Валеева