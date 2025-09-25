В Казани раскрыли хедлайнеров юбилейного фестиваля арт-резиденции «Реактор»

27 и 28 сентября в ИТ-парке им. Башира Рамеева пройдет фестиваль, который соберет представителей искусства, музыки, дизайна и креативного бизнеса.

Фото: предоставлено пресс-службой арт-резиденции «Реактор»

27 и 28 сентября в ИТ-парк им. Башира Рамеева пройдет фестиваль, посвященный пятилетию арт-резиденции «Реактор». Мероприятие соберет вместе представителей современного искусства, музыки, дизайна и креативного бизнеса.

В программе запланированы выставки, лекции о монетизации искусства, интерактивные игры, показы фильмов о резиденции, бизнес-тиндер, музыкальное шоу и мастер-классы. Хедлайнерами выступят Данил Фурс и Лека Иорданян.

Московский стилист и арт-директор Данил Фурс. предоставлено пресс-службой арт-резиденции «Реактор»

Центральным событием станет открытая выставка «5 лет — этажи впечатлений», демонстрирующая лучшие работы резидентов за всю историю проекта. Ее дополнят экспозиции декоративно-прикладного искусства, выставка «Миллэт», моды и дизайна, а также маркет товаров для дома. Среди участников: Александр Шагулин (галерея БИЗОN), арт-группа «Замороженная конина», Александр Силкин (Gorizont films), Регина Ахметова (mascot.ag). Модератор — Вагиз Аюпов (студия «Взмах», театр «Огива»).

Образовательную программу продолжит дискуссия «Новая этика в корпоративной культуре: как привлечь креативный кластер в компанию» с участием партнеров «Реактора» (Filter Studies, МЕГА Казань, «Огива», ювелирный бренд «Мактуб», TUBATAY daily) в 15:00, и лекция «Искусство показывать искусство: гид по современному выставочному делу» от руководителя Национальной художественной галереи «Хазинэ» Алины Шарафутдиновой в 16:00.

предоставлено пресс-службой арт-резиденции «Реактор»

28 сентября в 13:00 арт-продюсер Ксения Кириллова расскажет о «Стратегиях монетизации искусства и ключевых фигурах арт-рынка», а в 14:00 Кирилл Рейв поделится опытом в лекции «Марафон навязчивых идей. Как мечта становится реальностью».

Кроме того, на фестивале пройдут презентации итогов лабораторий резиденции «Креативное продюсирование», «ДПИ татар», «Современное искусство» и «Музыка».

предоставлено пресс-службой арт-резиденции «Реактор»

В интерактивной зоне лаборатория «Креативное продюсирование» представит реалистичный симулятор событий для профсообщества от продюсерского центра документалистики Gorizont film. Участники квиз-игр смогут погрузиться в решение операционных задач, организовывая выставку и музыкальный фестиваль, и принимать решения в условиях ЧП.



Первый день завершится опен-током с Данилом Фурсом, стилистом и арт-директором, чье портфолио украшают имена звезд, таких как Ира Горбачева, Zivert и Ида Галич. Он также является стилистом Карины Мурашкиной. Хедлайнером второго дня станет Лека Иорданян, музыкант, диджей и директор артистов.

Кульминацией фестиваля станет музыкальное шоу «Станция Мир».

Рената Валеева