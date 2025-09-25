«Ак Барс» в Астане обыграл «Барыс» в матче чемпионата КХЛ
Команды на двоих забросили три шайбы за игру
«Ак Барс» переиграл в Астане «Барыс» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина начала выездную серию с победы.
В составе «Ак Барса» отличились Владимир Алистров и Никита Дыняк. Казанцы открыли счет в матче уже на 14-й секунде первого периода. У «Барыса» шайба в активе Майкла Веккьоне.
Эта победа стала десятой подряд для казанцев над «Барысом». Астанинцы не побеждают в играх с казанскими «барсами» с декабря 2022 года.
«Ак Барс» набрал седьмое очко в чемпионате и догнал «Барыс» в турнирной таблице Восточной конференции.
«Барыс» — «Ак Барс» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы:
0:1 — Алистров (Семёнов, Барабанов, 00:14);
0:2 — Дыняк (42:37);
1:2 — Веккьоне (Масси, Морелли, 42:56)
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».