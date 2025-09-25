«Ак Барс» в Астане обыграл «Барыс» в матче чемпионата КХЛ

Команды на двоих забросили три шайбы за игру

«Ак Барс» переиграл в Астане «Барыс» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина начала выездную серию с победы.

В составе «Ак Барса» отличились Владимир Алистров и Никита Дыняк. Казанцы открыли счет в матче уже на 14-й секунде первого периода. У «Барыса» шайба в активе Майкла Веккьоне.

Реальное время / realnoevremya.ru

Эта победа стала десятой подряд для казанцев над «Барысом». Астанинцы не побеждают в играх с казанскими «барсами» с декабря 2022 года.

«Ак Барс» набрал седьмое очко в чемпионате и догнал «Барыс» в турнирной таблице Восточной конференции.

«Барыс» — «Ак Барс» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы:

0:1 — Алистров (Семёнов, Барабанов, 00:14);

0:2 — Дыняк (42:37);

1:2 — Веккьоне (Масси, Морелли, 42:56)

Зульфат Шафигуллин