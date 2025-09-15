Гендиректор «Казэнерго»: более 50% тепловой инфраструктуры Казани изношено

Несмотря на это, город официально готов к отопительному сезону после получения паспорта готовности

Фото: Максим Платонов

Свыше половины тепловой инфраструктуры Казани требует срочной замены. По данным на 2025 год, износ котельных составляет 57%, тепловых сетей — 59%. Несмотря на это, город официально готов к отопительному сезону после получения паспорта готовности. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» Фанис Нурмухаметов, гендиректор АО «Казэнерго».

Критическая ситуация сложилась с муниципальными сетями: 26 из 31 км (84%) имеют стопроцентный износ. Для замены только 6,4 км самых аварийных участков в 2026 году требуется 836 млн рублей. Общая потребность в модернизации превышает 1 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом текущие темпы обновления сетей в 2 раза ниже нормы: при необходимых 4% в год заменяется лишь 1,8%. Для полного устранения износа требуется ежегодно менять 6—8% тепловых сетей.

Напомним, что Госжилинспекция Татарстана представила результаты мониторинга подготовки многоквартирных домов к запуску отопления. Среди районов с индивидуальным отоплением 100% готовности достигли Актанышский, Кайбицкий, Муслюмовский, Нижнекамский и Спасский районы. Однако в Буинском районе ни один из 112 многоквартирных домов не готов к отопительному сезону.

Анастасия Фартыгина