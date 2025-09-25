Казань назвали одним из лидеров развития креативных индустрий в России

Фото: Динар Фатыхов

Казань вошла в число ведущих центров развития креативных индустрий в России наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Томском и Якутском. Об этом заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, пишет ТАСС.

Модная индустрия, народные художественные промыслы и гастрономический туризм являются наиболее популярными направлениями для развития креативных индустрий в регионах России.

— Если говорить о стратегиях регионов, то топ-3 индустрии, на которые сегодня регионы ориентируются, — это мода на первом месте, второе — это народные художественные промыслы, что неудивительно, потому что это, действительно, тот фундамент, из которого вырастают другие индустрии. И гастрономический туризм. Гастрономия тоже, специалитеты наших национальных кухонь, — отметила она.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чупшева также подчеркнула растущий интерес к российскому креативному продукту за рубежом, несмотря на санкционное давление.

— Мы интересны миру — мы видим, как интерес к российскому, к русскому, к нашей культуре, к нашим традициям, он усиливается. И я считаю, что ближайшие пять лет — это окно возможностей, которыми мы должны пользоваться, выходя с нашими ценностями на глобальные рынки. И здесь, конечно, большой потенциал у представителей креативных индустрий, креативной отрасли, — заключила глава АСИ.

Напомним, 27 и 28 сентября в ИТ-парке им. Башира Рамеева состоится юбилейный фестиваль арт-резиденции «Реактор», посвященный пятилетию проекта и завершению образовательной программы сезона 2025 года.

Рената Валеева