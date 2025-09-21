В Казани пройдет юбилейный фестиваль арт-резиденции «Реактор»
Гостей фестиваля ждут выставки, лекции, open-talk, интерактивные игры, мастер-классы, бизнес-встреча и др.
27 и 28 сентября в ИТ-парке им. Башира Рамеева состоится юбилейный фестиваль арт-резиденции «Реактор», посвященный пятилетию проекта и завершению образовательной программы сезона 2025 года. В программе — два дня, насыщенных искусством, знаниями и событиями, посвященными креативным индустриям.
Гостей фестиваля ждут выставки, лекции, open-talk, интерактивные игры, мастер-классы, бизнес-встреча, музыкальное шоу «Станция мир» и встречи с яркими представителями креативной индустрии со всей России.
Выставочные события:
- выставка «5 лет — этажи впечатлений», представляющая лучшие работы резидентов арт-резиденции за 5 лет;
- экспозиции декоративно-прикладного искусства татар, архивные выставки работ «Милләт», моды и дизайна;
- маркет товаров от резидентов «Реактора»;
- презентация документального фильма о проведении лаборатории;
- мастер-класс по изучению традиционных татарских техник.
Образовательная программа:
- лекции о монетизации искусства и корпоративной культуре с участием представителей креативных индустрий;
- презентации итогов работы лабораторий: «Креативное продюсирование», «ДПИ татар», «Современное искусство» и «Музыка».
Другие события:
- бизнес-тиндер для резидентов и городских команд, направленный на установление деловых связей и поиск партнеров;
- интерактивная игра от резидентов направления «Креативное продюсирование»;
- музыкальное шоу «Станция «Мир» (требуются отдельные билеты).
Организаторы обещают раскрыть имена хедлайнеров и детали спецпроектов ближе к дате проведения фестиваля.
