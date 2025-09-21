В Казани пройдет юбилейный фестиваль арт-резиденции «Реактор»

Гостей фестиваля ждут выставки, лекции, open-talk, интерактивные игры, мастер-классы, бизнес-встреча и др.

Фото: предоставлено пресс-службой арт-резиденции «Реактор»

27 и 28 сентября в ИТ-парке им. Башира Рамеева состоится юбилейный фестиваль арт-резиденции «Реактор», посвященный пятилетию проекта и завершению образовательной программы сезона 2025 года. В программе — два дня, насыщенных искусством, знаниями и событиями, посвященными креативным индустриям.

Гостей фестиваля ждут выставки, лекции, open-talk, интерактивные игры, мастер-классы, бизнес-встреча, музыкальное шоу «Станция мир» и встречи с яркими представителями креативной индустрии со всей России.

предоставлено пресс-службой арт-резиденции «Реактор»

Выставочные события:

выставка «5 лет — этажи впечатлений», представляющая лучшие работы резидентов арт-резиденции за 5 лет;

экспозиции декоративно-прикладного искусства татар, архивные выставки работ «Милләт», моды и дизайна;

маркет товаров от резидентов «Реактора»;

презентация документального фильма о проведении лаборатории;

мастер-класс по изучению традиционных татарских техник.

Образовательная программа:

лекции о монетизации искусства и корпоративной культуре с участием представителей креативных индустрий;

презентации итогов работы лабораторий: «Креативное продюсирование», «ДПИ татар», «Современное искусство» и «Музыка».

предоставлено пресс-службой арт-резиденции «Реактор»

Другие события:

бизнес-тиндер для резидентов и городских команд, направленный на установление деловых связей и поиск партнеров;

интерактивная игра от резидентов направления «Креативное продюсирование»;

музыкальное шоу «Станция «Мир» (требуются отдельные билеты).

Организаторы обещают раскрыть имена хедлайнеров и детали спецпроектов ближе к дате проведения фестиваля.