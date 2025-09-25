Пострадавшие при атаке на Форос в Крыму готовятся к выписке

В ночь на 22 сентября стало известно, что погибли три человека

Фото: Михаил Захаров

Состояние всех пациентов, получивших ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на поселок Форос в Республике Крым, оценивается как стабильное. Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), передает ТАСС.

— Состояние у всех пациентов стабильное, ухудшений нет. Три человека готовятся к выписке, — говорится в сообщении ФМБА.

Напомним, 21 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке БПЛА на поселок Форос. В результате атаки были повреждены объекты на территории санатория «Форос» и здание школы. В ночь на 22 сентября стало известно, что погибли три человека, еще 16 получили ранения. Минобороны подчеркнуло, что на атакованной территории военные объекты отсутствовали.

23 сентября министерство сообщило о нанесении группового удара по подразделениям ВСУ и иностранным наемникам, причастным к террористической атаке на гражданские объекты в населенном пункте Форос в Крыму.

Санаторий «Форос» в 2016 году был продан на аукционе общественной организации «Федерация профсоюзов Республики Татарстан» за 1,4 млрд рублей. Ранее санаторий принадлежал структурам украинского олигарха Игоря Коломойского*.

Рената Валеева