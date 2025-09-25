Хмелевский подпишет контракт с «Ак Барсом» до 2027 года

Ранее хоккеист отказывался переходить в команду

Нападающий Александр Хмелевский в ближайшее время подпишет контракт с казанским «Ак Барсом», сообщают собеседники «Реального времени». Игрок и клуб согласовали все условия соглашения. Хоккеист уже прибыл в Казань.

Ожидается, что контракт с американским нападающим будет заключен до 2027 года.

Напомним, во вторник «Ак Барс» объявил о приобретении Александра Хмелевского у «Салавата Юлаева», отдав взамен права на защитника Уайатта Калинюка и солидную денежную компенсацию. После этого в прессе появились сообщения о том, что хоккеист отказывается переходить в «Ак Барс».

Как сообщалось ранее, «Авангард» предлагал «Салавату Юлаеву» 200 млн рублей за Хмелевского. После звонка исполнительного директора «Салавата Юлаева» Курносова в «Ак Барс» казанцы включились в борьбу за игрока. «Ак Барс» предложил большую сумму, «Авангард» увеличил предложение до 330 млн рублей, но уфимский клуб отказался продавать игрока в Омск.

Несмотря на это, Хмелевский не был заявлен в составе «Ак Барса» на выездную серию.

Рената Валеева