Хмелевского нет в составе «Ак Барса» на выездную серию
Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба
Александра Хмелевского нет в составе «Ак Барса» на выездную серию.
Как сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба, в выезде по маршруту Астана — Магнитогорск — Екатеринбург примут участие:
- вратари: Михаил Бердин, Тимур Билялов, Семен Протонин;
- защитники: Илья Карпухин, Артемий Князев, Никита Лямкин, Константин Лучевников, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Степан Фальковский;
- нападающие: Владимир Алистров, Александр Барабанов, Брэндон Биро, Артур Бровкин, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Артем Галимов, Дмитрий Кателевский, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Алексей Пустозеров, Михаил Фисенко, Тимофей Жулин, Дмитрий Яшкин.
Напомним, во вторник «Ак Барс» объявил о трансфере нападающего Александра Хмелевского из «Салавата Юлаева». За американского хоккеиста клуб отдал права на защитника Уайатта Калинюка и солидную денежную компенсацию. Однако позже в прессе появилась информация, что игрок не хочет выступать за казанскую команду. Подробнее — в материале «Реального времени».
