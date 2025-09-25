Метеорологи рассказали о погоде до конца недели: Татарстан ждет резкое похолодание и заморозки

В выходные дни в республике сохранится холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 2— 3 градуса ниже климатической нормы

Фото: Артем Дергунов

Гидрометцентр Татарстана сообщил о резком изменении погодных условий в регионе. После прохождения холодного атмосферного фронта на территорию республики устремился арктический воздух, что привело к значительному понижению температуры.

В прошедшие сутки контрастный фронт вызвал существенные перепады температур. Сегодня днем в тыловой части циклона местами прогнозируются дожди, температура воздуха не превысила 8— 11 градусов.

В предстоящие сутки, 26 сентября, ночью существенных осадков не ожидается, днем местами пройдет небольшой дождь. Минимальная температура воздуха составит 0— 5 градусов, местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется от +8 до +13.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В выходные дни, 27— 28 сентября, в Татарстане сохранится холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 2— 3 градуса ниже климатической нормы. Ночью ожидается 0— 7 градусов, днем не выше +12. Из-за близости атмосферного фронта местами возможны небольшие дожди.

В начале следующей недели, 29— 30 сентября, Татарстан будет находиться на восточной периферии антициклона, существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха днем составит от +6 до +11.

Напомним, сегодня Казань накрыл град. Ранее в МЧС предупредили о предстоящих заморозках в Татарстане.

Рената Валеева