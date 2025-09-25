В Казани выпал град
Ранее в МЧС сообщили о предстоящих заморозках в Татарстане
25 сентября Казань накрыл град. Осадки начались внезапно и в таком виде длились всего несколько минут, перейдя в дождь.
Ранее в МЧС предупредили о предстоящих заморозках в Татарстане. В воздухе и на почве прогнозируют температуру от 0 до -2 градусов.
Заморозки ожидаются ночью 26 сентября.
Буквально несколько дней назад в Казани был установлен новый температурный рекорд. Тогда температура воздуха достигла +27 градусов.
