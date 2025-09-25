Гендиректор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов попал в список «Миротворца»*

Его включили в базу за поддержку бывшего сотрудника клуба

Гендиректор башкирского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов попал в список «Миротворца»*. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сообщается, что причина попадания в список — публикация на странице клуба в поддержку сотрудника клуба Эдуарда Хизбуллина, который ушел служить в армию в зоне СВО. Хизбуллин погиб на Украине в августе 2024 года.

Ранее еще одно имя из мира спорта попало в базу «Миротворец»*. Речь идет о футболисте Артеме Дзюбе. Стоит отметить, что украинский сайт «Миротворец»* в России заблокирован решением суда.

Наталья Жирнова