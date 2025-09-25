Новости спорта

Гендиректор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов попал в список «Миротворца»*

14:49, 25.09.2025

Его включили в базу за поддержку бывшего сотрудника клуба

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Гендиректор башкирского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов попал в список «Миротворца»*. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сообщается, что причина попадания в список — публикация на странице клуба в поддержку сотрудника клуба Эдуарда Хизбуллина, который ушел служить в армию в зоне СВО. Хизбуллин погиб на Украине в августе 2024 года.

Ранее еще одно имя из мира спорта попало в базу «Миротворец»*. Речь идет о футболисте Артеме Дзюбе. Стоит отметить, что украинский сайт «Миротворец»* в России заблокирован решением суда.

Наталья Жирнова
Справка

* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Спорт Башкортостан

