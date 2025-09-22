Артем Дзюба внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*

Причины внесения 37-летнего нападающего в базу на сайте не указаны

Фото: Динар Фатыхов

Российский футболист Артем Дзюба, являющийся рекордсменом по количеству голов среди российских игроков, внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец»*. Об этом сообщается на сайте данного ресурса.



Артем Дзюба, в настоящее время выступающий за тольяттинский «Акрон», является обладателем рекордов по числу забитых мячей среди российских футболистов (244) и в сборной России (31). За свою карьеру он играл за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Арсенал», «Адана Демирспор» и «Зенит», где стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

Стоит отметить, что украинский сайт «Миротворец»*, созданный в 2014 году, содержит базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которых авторы ресурса считают «врагами Украины». Сайт получил широкую известность из-за публикации личных данных, собранных нелегальным путем. В России доступ к сайту заблокирован решением суда.

Рената Валеева