«Добрая Казань» получила более 300 тыс. пожертвований благодаря цветам
Главный архитектор Казани предложила в свой день рождения вместо цветов сделать пожертвования на добрые дела
23 сентября главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина предложила не заваливать ее цветами на день рождения, а вместо этого перевести деньги на благотворительность. В своем телеграм-канале она открыла сбор средств на помощь центру «Крылья».
По сообщению Тухватуллиной, благодаря сбору средств в "Добрую Казань» поступило 330 тыс. рублей. Также в центр «Крылья» привезли 3D-принтер, который подарили в качестве благотворительности.
