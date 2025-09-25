«Добрая Казань» получила более 300 тыс. пожертвований благодаря цветам

Главный архитектор Казани предложила в свой день рождения вместо цветов сделать пожертвования на добрые дела

Фото: Динар Фатыхов

23 сентября главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина предложила не заваливать ее цветами на день рождения, а вместо этого перевести деньги на благотворительность. В своем телеграм-канале она открыла сбор средств на помощь центру «Крылья».

По сообщению Тухватуллиной, благодаря сбору средств в "Добрую Казань» поступило 330 тыс. рублей. Также в центр «Крылья» привезли 3D-принтер, который подарили в качестве благотворительности.

Наталья Жирнова